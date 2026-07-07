Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Sessione moderatamente positiva quella del 6 luglio, per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi in salita a 52.959.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53.411, mentre il supporto più immediato si intravede a 52.056. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54.765.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)