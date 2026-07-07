Milano 16:28
52.698 -0,49%
Nasdaq 16:28
29.051 -2,18%
Dow Jones 16:28
53.008 -0,09%
Londra 16:28
10.697 +0,43%
Francoforte 16:29
25.524 -1,14%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Sessione moderatamente positiva quella del 6 luglio, per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi in salita a 52.959.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53.411, mentre il supporto più immediato si intravede a 52.056. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54.765.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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