Analisi Tecnica: indice FTSE MIB dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Rialzo marcato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in utile dello 0,95% sui valori precedenti.
Le implicazioni di breve periodo del FTSE MIB sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 50.709. Possibile una discesa fino al bottom 50.097. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 51.320.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)