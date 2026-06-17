Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno
Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, in guadagno dell'1,15% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53.234. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50.830. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55.637.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)