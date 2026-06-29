Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno
Ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la seduta con una flessione dello 1,00%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 52.286. Primo supporto visto a 50.755. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 50.244.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)