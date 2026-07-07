Milano 16:28
52.698 -0,49%
Nasdaq 16:28
29.051 -2,18%
Dow Jones 16:28
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Londra 16:28
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Francoforte 16:29
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio

Sessione negativa per l'indice nipponico, che termina in flessione a 68.351.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 69.751,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 67.685,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 67.019,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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