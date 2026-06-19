Francoforte: andamento sostenuto per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Scambia in profit Wacker Chemie , che lievita dell'1,99%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.





Si indebolisce il quadro tecnico di Wacker Chemie , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 95,9 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 98,6. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 94,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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