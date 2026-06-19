Francoforte: andamento sostenuto per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Scambia in profit Wacker Chemie, che lievita dell'1,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.
Si indebolisce il quadro tecnico di Wacker Chemie, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 95,9 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 98,6. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 94,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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