Milano 10:43
52.457 -0,26%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
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Londra 10:43
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Francoforte 10:44
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Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie
Seduta in ribasso per Wacker Chemie, che mostra un decremento del 2,31%.
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