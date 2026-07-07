Londra: risultato positivo per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che gestisce la Borsa di Londra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,30%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di London Stock Exchange Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di London Stock Exchange Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 91,24 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 89,44. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 93,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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