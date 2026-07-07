New York: amplia il rialzo Fiserv

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società tecnologica per i servizi finanziari e i pagamenti , che tratta in rialzo del 4,55%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiserv più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 53,62 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 55,01. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 56,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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