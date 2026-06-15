New York: perdite consistenti per Fiserv

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società tecnologica per i servizi finanziari e i pagamenti , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,92% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fiserv , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Fiserv ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 50,67 USD. Primo supporto individuato a 48,95. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 52,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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