New York: positiva la giornata per United Health

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big delle assicurazioni sanitarie , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di United Health . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 429,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 422,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 419,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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