Piazza Affari: Fincantieri in rally

(Teleborsa) - Ottima performance per il principale complesso cantieristico al mondo , che scambia in rialzo del 5,27%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Fincantieri mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,06 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,29. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```