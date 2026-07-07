Piazza Affari: risultato positivo per Intercos
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di prodotti cosmetici, che tratta in utile del 2,64% sui valori precedenti.
Il trend di Intercos mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Intercos. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 13,41 Euro. Primo supporto visto a 12,91. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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