Intercos, nuovi acquisti di azioni proprie per 700 mila euro

(Teleborsa) - Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra 1° e il 7 luglio 2026, complessivamente 53.900 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 13,0383 euro per un controvalore pari a 702.764,99 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.



Al 7 luglio il produttore di prodotti cosmetici detiene 2.581.377 azioni proprie pari al 2,6779% del capitale sociale.



A Milano, performance infelice per il produttore di prodotti cosmetici , che chiude la giornata dell'8 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,61% rispetto alla seduta precedente.







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