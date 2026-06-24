Piazza Affari: risultato positivo per Intercos

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di prodotti cosmetici , con una variazione percentuale del 2,11%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intercos rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,63 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,43. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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