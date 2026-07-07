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Trasporto aereo, costo Jet fuel resta più alto rispetto a un anno fa

Economia, Trasporti
Trasporto aereo, costo Jet fuel resta più alto rispetto a un anno fa
(Teleborsa) - Il costo del carburante aereo resta su livelli superiori rispetto a quelli di un anno fa. La quotazione media nel mese di giugno, secondo i dati riportati da IATA, è stata di 1.028,40 dollari per tonnellata, in calo del 19,43% rispetto a maggio (-247,96 dollari).

In raffronto a giugno 2025, invece, il prezzo medio risulta più alto di 328,64 dollari. A livello medio settimanale, nel mese di giugno la quotazione è passata dai 1.154,93 dollari per tonnellata del 5 giugno ai 921,05 dollari del 26 giugno.
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