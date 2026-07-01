FedEx cede la divisione Supply Chain a CMA CGM per 1,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - FedEx ha annunciato la vendita della propria divisione FedEx Supply Chain al gruppo francese CMA CGM in un'operazione dal valore d'impresa di 1,4 miliardi di dollari. L'accordo rappresenta un ulteriore passo nella strategia del colosso statunitense di concentrarsi sul proprio core business, quello della consegna di pacchi e delle spedizioni.



L'acquisizione consentirà a CMA CGM di rafforzare la propria presenza nel mercato della logistica conto terzi in Nord America, ampliando le attività di magazzinaggio, distribuzione e gestione degli ordini per i clienti.



Contestualmente, le due aziende hanno annunciato l'intenzione di sottoscrivere un accordo pluriennale per servizi di trasporto aereo e marittimo.



Secondo CMA CGM, questa partnership potrebbe generare circa 3,5 miliardi di dollari di ricavi nell'arco dei prossimi dieci anni.

Per FedEx, l'operazione si inserisce nel piano di semplificazione del portafoglio di attività, dopo la recente separazione del business del trasporto merci, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e concentrarsi sulle attività strategiche.



"Snellendo il nostro portafoglio, FedEx è nella posizione migliore per realizzare la propria visione di lungo termine", ha dichiarato l'amministratore delegato Raj Subramaniam.



Per CMA CGM, terzo operatore mondiale nel trasporto marittimo di container, l'acquisizione conferma una strategia di crescita che negli ultimi anni ha visto il gruppo espandersi nei settori della logistica, dei terminal portuali, del cargo aereo e delle infrastrutture, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel mercato statunitense.







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