Eurozona, costo lavoro 1° trimestre rallenta al 3,2%

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2026, il costo orario del lavoro è aumentato del 3,2% nell'area dell'euro, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Lo riferisce Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Il dato segna un rallentamento rispetto al 3,6% del primo trimestre 2025 e al 3,4% del quarto trimestre 2025.



Le due componenti principali del costo del lavoro sono i salari e gli stipendi e i costi non salariali. Nell'area dell'euro, nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il costo orario di salari e stipendi è aumentato del 3,4%, mentre i costi non salariali sono aumentati del 2,9%.

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