Lettera aperta di Ryanair al Governo francese sul controllo del traffico aereo

(Teleborsa) - Ryanair si è rivolta al Governo francese a seguito della pubblicazione di un duro rapporto del Senatore Vincent Capo-Canellas, che ha chiesto la riforma urgente del DSNA, il controllo del traffico aereo francese.



Il rapporto – ripreso da Ryanair - avverte che, in assenza di nuove misure, Eurocontrol stima che entro il 2030 il controllo del traffico aereo francese non sarà più in grado di gestire la domanda di voli, con inevitabili cancellazioni.



Il vettore irlandese lamenta problemi legati ai sorvoli dello spazio aereo francese, ancora più amplificati in occasione degli scioperi.



Secondo il rapporto, i ritardi attribuibili al controllo del traffico aereo francese potranno arrivare a costare alle compagnie aeree fino a 1,7 miliardi di euro l’anno entro il 2035.



Ryanair chiede al Governo francese di attuare riforme immediate, tra cui l’assunzione senza limiti di controllori del traffico aereo fino al 2030, per affrontare la carenza di personale e l’imminente ondata di pensionamenti. Tali riforme devono includere anche la garanzia della protezione dei sorvoli durante gli scioperi del controllo del traffico aereo francese

Condividi

```