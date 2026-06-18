Un anno di voli di aviazione generale con BGY Executive

(Teleborsa) - Milan Bergamo Airport consolida significativamente l’attività anche nel segmento dell’aviazione generale, con oltre 1.000 movimenti tra gennaio e maggio 2026 che corrispondono a una crescita del 90% rispetto ai primi cinque mesi del 2025, grazie anche alla forte domanda generata dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.



I dati sono stati presentati durante l’incontro con operatori aerei, quali broker, compagnie aeree private, aircraft management companies, flight dispatchers e fornitori di servizi specializzati (FBO), promosso a un anno dall’apertura di BGY EXECUTIVE, la struttura di servizio dedicata all’aviazione generale, situata nell’area nord del sedime aeroportuale in corrispondenza del Varco Doganale 2.



La gestione dei voli privati avviene in modalità completamente separata rispetto al terminal principale, sia a livello di viabilità d’accesso sia di servizi e procedure aeroportuali. A disposizione dei passeggeri dei voli privati due lounges gestite da Italy FBO (Delta Aerotaxi) e Skyservices.



Al piano terra di BGY EXECUTIVE vengono espletate le attività legate all’arrivo o alla partenza di passeggeri/piloti/equipaggi, grazie alla presenza delle attrezzature necessarie e alla collaborazione degli Enti di Stato (Enac, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Agenzia Dogane e Monopoli).



La crescente attrattività di Milan Bergamo Airport nei confronti degli operatori di voli privati, che ne prediligono la posizione baricentrica sull’asse del nord Italia, conferma la bontà della scelta di destinare una struttura e servizi dedicati a questo segmento di mercato del trasporto aereo in costante espansione.



In tal senso, Milan Bergamo Airport si propone come soluzione logistica ottimale sia per l’aviazione d’affari, che raggiunge un’area ad alto sviluppo industriale, sia per chi partecipa ai grandi eventi o si reca nei luoghi di forte attrazione turistica circostanti.

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