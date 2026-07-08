CleanBnB, EnVent conferma l'Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato una Flash Note su key performance indicators di CleanBnB , Property Manager italiano nel mercato degli affitti a breve e medio termine, confermando il rating OUTPERFORM.



Al 30 giugno 2026, le proprietà in gestione erano 3.154, con gross bookings medio per soggiorno in aumento di oltre il 5% rispetto al primo semestre 2025, e in accelerazione nel secondo trimestre 2026.



Secondo gli analisti di EnVent, i dati del primo semestre 2026 sono in linea con le stime per l'intero anno. I KPIs indicano un miglioramento della qualità e del potenziale di redditività del portafoglio. Gli analisti confermano il Target Price di 2,20 euro, potenziale rialzo di oltre il 190%, e il rating OUTPERFORM.

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