CleanBnB, gross booking aumenta a 23,8 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - CleanBnB , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha chiuso i primi sei mesi del 2026 con un portafoglio immobili di 3.154 unità, distribuite in oltre 100 località italiane e gestite in esclusiva, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL" di gestione completa. I soggiorni gestiti da CleanBnB nel corso del primo semestre 2026 sono stati pari complessivamente a 61.527 (-2% rispetto ai 62.994 del primo semestre 2025). Nel solo secondo trimestre 2026 i soggiorni gestiti sono stati pari a 38.916, rispetto ai 22.611 registrati nel primo trimestre dell'anno, con una crescita del +72%.



A fronte di un numero di soggiorni leggermente inferiore rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, il volume di gross booking ha registrato una crescita. Gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti hanno infatti raggiunto 23,83 milioni di euro nel primo

semestre 2026, in aumento del +3% rispetto ai 23,19 milioni di euro del primo semestre 2025. Il dato evidenzia quindi un incremento del valore medio del gross booking per soggiorno, cresciuto di oltre il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel solo secondo trimestre 2026, peraltro, il gross booking è stato pari a 15,91 milioni di euro, rispetto ai 7,92 milioni di euro del primo trimestre 2026, con una crescita del +101%. I risultati si inseriscono nel quadro di complessiva evoluzione del volume di attività legato all'avvio della stagione caratterizzata da maggiori viaggi e soggiorni su tutto il territorio italiano.



"I risultati del semestre restituiscono un quadro di sostanziale stabilità dei volumi e di crescita del valore generato - commenta il presidente Francesco Zorgno - In un mercato sempre più maturo e selettivo, riteniamo particolarmente significativo aver incrementato il gross booking pur a fronte di un numero di soggiorni leggermente inferiore rispetto allo scorso anno. Il dato riflette un aumento del valore medio per soggiorno e conferma l'importanza di un modello di gestione sempre più orientato alla qualità e alla valorizzazione del portafoglio. Continuiamo inoltre a lavorare sulla visibilità e sul posizionamento della Società presso il mercato finanziario, e in questa chiave va letta l'inclusione di CleanBnB nel nuovo indice Intermonte Valore Italia che raccoglie le società con maggiore potenziale di crescita del mercato azionario in Italia".

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