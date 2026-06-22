Tenax International, EnVent conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su Tenax International , produttrice di spazzatrici e lavastrade completamente elettriche per la pulizia di strade e aree pubbliche e private, con target price di 2,10 euro per azione (da 3,00 euro), che implica un potenziale upside di 83% rispetto al prezzo di chiusura del 18 giugno.



I risultati del FY25 hanno risentito di una domanda più contenuta da parte del settore pubblico, influenzata da vincoli di bilancio, riallocazione delle risorse e ritardi negli acquisti. Nel 2025 Tenax ha riportato ricavi per 17,2 milioni di euro (-21% YoY), ed un EBITDA negativo per 0,8 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni di euro nel FY24. L'indebitamento finanziario netto è aumentato a 14,1 milioni di euro, rispetto a 12,1 milioni di euro a giugno 2025 e a 8,3 milioni di euro a dicembre 2024.



Il management prevede un ritorno alla redditività nel FY26, sostenuto dai primi ordini del nuovo modello Electra 5.0, da una solida pipeline commerciale e dalle sinergie derivanti dall’integrazione di Esagono International.

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