Adidas sale a Francoforte dopo promozione di RBC a Outperform

(Teleborsa) - Seduta positiva a Francoforte per Adidas , colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo, dopo che gli analisti di RBC hanno migliorato la raccomandazione a "outperform" da "sector perform", alzando anche il target price a 210 euro per azione dai precedenti 170 euro.



Adidas si attesta a 169,3 euro, con un aumento dell'1,17%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 170,8 e successiva a 173,5. Supporto a 168,1.

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