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Francoforte: balza in avanti Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Lanxess
Scambia in profit la compagnia chimica tedesca, che lievita dell'1,94%.
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