Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lanxess rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,82 Euro. Prima resistenza a 15,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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