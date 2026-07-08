Milano 15:26
52.024 -0,82%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 15:26
10.561 -0,99%
Francoforte 15:26
25.011 -1,78%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lanxess rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario della società che produce prodotti chimici e polimeri si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 14,82 Euro. Prima resistenza a 15,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```