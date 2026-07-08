Francoforte: calo per Stroeer
(Teleborsa) - Ribasso per Stroeer, che presenta una flessione del 3,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stroeer, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Stroeer ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 34,49 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 35,79, mentre il primo supporto è stimato a 33,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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