Francoforte: calo per Stroeer

(Teleborsa) - Ribasso per Stroeer , che presenta una flessione del 3,39%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stroeer , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Stroeer ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 34,49 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 35,79, mentre il primo supporto è stimato a 33,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```