Francoforte: giornata depressa per Vonovia

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia immobiliare residenziale tedesca , che sta segnando un calo del 3,13%.



Il movimento di Vonovia , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di Vonovia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,91 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,54. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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