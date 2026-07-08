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Francoforte: giornata depressa per Vonovia

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Vonovia
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che sta segnando un calo del 3,13%.

Il movimento di Vonovia, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di Vonovia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,91 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,54. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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