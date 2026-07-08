Milano 15:27
52.008 -0,85%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 15:27
10.557 -1,02%
Francoforte 15:27
24.999 -1,83%

Francoforte: prevalgono le vendite su Leg Immobilien

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: prevalgono le vendite su Leg Immobilien
Ribasso per Leg Immobilien, che passa di mano in perdita del 5,78%.
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