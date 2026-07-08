Milano 15:28
51.991 -0,89%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 15:28
10.553 -1,06%
Francoforte 15:28
24.993 -1,85%

Francoforte: sell-off per Tag Immobilien

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sell-off per Tag Immobilien
Ribasso scomposto per Tag Immobilien, che esibisce una perdita secca del 5,66% sui valori precedenti.
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