Milano 10:34
51.191 -1,14%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:34
10.473 -0,54%
Francoforte 10:34
24.775 -0,88%

Francoforte: prevalgono le vendite su Flatexdegiro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: prevalgono le vendite su Flatexdegiro
A picco Flatexdegiro, che presenta un pessimo -4,3%.
Condividi
```