Francoforte: scambi negativi per Qiagen
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Qiagen rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Qiagen. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 33,61 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 33,34. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 33,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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