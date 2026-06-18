Francoforte: scambi negativi per Qiagen

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , che passa di mano con un calo del 2,05%.



La tendenza ad una settimana di Qiagen è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Qiagen sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 31,87 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 31,34. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 32,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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