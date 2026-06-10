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Francoforte: brillante l'andamento di Qiagen

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Qiagen
Balza in avanti il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.
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