Francoforte: si concentrano le vendite su Krones

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , con una flessione del 3,24%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Krones rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Krones evidenzia un declino dei corsi verso area 106,2 Euro con prima area di resistenza vista a 109,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 104,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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