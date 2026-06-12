Francoforte: nuovo spunto rialzista per Krones

(Teleborsa) - Avanza il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che guadagna bene, con una variazione del 2,21%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Krones , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Krones segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 110,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 112,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 109,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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