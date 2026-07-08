Madrid: performance negativa per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola , con un ribasso del 2,11%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' istituto di credito spagnolo rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Banco de Sabadel mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,167 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,143. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,191.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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