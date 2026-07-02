Madrid: risultato positivo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola , che avanza bene dell'1,86%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che l' istituto di credito spagnolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,75%, rispetto a +1,05% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Banco de Sabadel suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 3,193 Euro e supporto visto a quota 3,131. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 3,255.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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