Milano 12:25
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Madrid: performance negativa per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Acciona
Seduta in ribasso per la società elettrica spagnola, che mostra un decremento del 2,18%.
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