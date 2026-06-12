Madrid: andamento rialzista per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca spagnola , che tratta in utile del 3,46% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento dell' istituto di credito spagnolo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di breve periodo di Banco de Sabadel evidenzia un declino dei corsi verso area 2,888 Euro con prima area di resistenza vista a 2,95. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,848.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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