Male Meliá Hotels International sul mercato azionario di Madrid
(Teleborsa) - Pressione sul proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,65%.
Lo scenario su base settimanale di Meliá Hotels International rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Meliá Hotels International, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 11,62 Euro. Primo supporto visto a 11,08. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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