Male Meliá Hotels International sul mercato azionario di Madrid

(Teleborsa) - Pressione sul proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,65%.



Lo scenario su base settimanale di Meliá Hotels International rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Meliá Hotels International , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 11,62 Euro. Primo supporto visto a 11,08. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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