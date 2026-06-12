Madrid: positiva la giornata per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Balza in avanti il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Meliá Hotels International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,17%, rispetto a +2,32% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Le tendenza di medio periodo di Meliá Hotels International si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,49 Euro. Supporto stimato a 11,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 11,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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