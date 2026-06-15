Madrid: nuovo spunto rialzista per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Meliá Hotels International più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Meliá Hotels International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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