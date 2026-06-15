Madrid: nuovo spunto rialzista per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Meliá Hotels International più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Meliá Hotels International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 12,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```