New York: in bella mostra Texas Instruments

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia chip statunitense , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,14%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Texas Instruments più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società tech americana mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 293,2 USD con area di resistenza individuata a quota 312,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 280,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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