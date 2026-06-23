Milano 23-giu
0 0,00%
Nasdaq 23-giu
29.347 -3,29%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 23-giu
10.429 -0,09%
Francoforte 23-giu
24.894 -0,98%

New York: perdite consistenti per Texas Instruments

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Texas Instruments
Si muove in perdita la compagnia chip statunitense, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,76% sui valori precedenti.
Condividi
```