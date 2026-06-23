Texas Instruments scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia chip statunitense , che esibisce una perdita secca dell'8,76% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Texas Instruments , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società tech americana rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 312,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 298,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 325,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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