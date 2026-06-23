Texas Instruments scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia chip statunitense, che esibisce una perdita secca dell'8,76% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Texas Instruments, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società tech americana rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 312,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 298,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 325,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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