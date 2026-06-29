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Parigi: andamento negativo per Vinci

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Vinci
Seduta in ribasso per il gruppo industriale francese, che mostra un decremento del 2,81%.
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