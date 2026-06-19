Milano 14:21
52.908 +0,42%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 14:21
10.362 -0,36%
Francoforte 14:21
24.985 -0,17%

Parigi: andamento negativo per l'OREAL

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per l'OREAL
Ribasso per il colosso dei cosmetici, che presenta una flessione del 2,57%.
Condividi
```