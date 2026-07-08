Pesante sul mercato di New York Align Technology

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda di dispositivi medici , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,88% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Align Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Align Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 182,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 171,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 193.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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