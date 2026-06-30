UE avvia indagine antitrust su Align Technology per allineatori trasparenti Invisalign

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se Align Technology abbia violato le norme UE in materia di concorrenza, associando i suoi scanner intraorali agli allineatori dentali trasparenti Invisalign nello Spazio economico europeo (SEE). Questa indagine, che fa seguito a una denuncia di un concorrente, è la prima indagine antitrust formale nel settore dei dispositivi medici.



Align Technology, con sede negli Stati Uniti, è un'azienda globale di dispositivi medici specializzata in due prodotti di punta. In primo luogo, gli allineatori trasparenti venduti con il marchio Invisalign, allineatori dentali rimovibili personalizzati in plastica trasparente progettati per correggere il disallineamento dei denti. Fino al 2017, Invisalign deteneva un quasi monopolio nel settore degli allineatori trasparenti grazie alla protezione brevettuale. In secondo luogo, Align Technology commercializza anche scanner intraorali, con il marchio iTero, utilizzati dai professionisti del settore dentale per generare una scansione digitale 3D dei denti e delle mascelle del paziente.



La Commissione teme che Align Technology possa aver sfruttato indebitamente la sua posizione di leader di mercato con gli allineatori trasparenti Invisalign, obbligando di fatto i professionisti del settore dentale ad acquistare lo scanner iTero se desiderano prescrivere Invisalign ai propri pazienti.



"Gli allineatori trasparenti hanno trasformato l'ortodonzia per milioni di europei, offrendo una soluzione discreta e innovativa per pazienti di tutte le età - ha detto Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva - L'indagine avviata oggi dalla Commissione sottolinea il nostro impegno a preservare mercati equi che funzionino per tutti, anche nel settore sanitario".

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